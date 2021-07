Spalletti: “Le competizioni si vincono e perdono per un gol. Con l’Inter…”

Alcuni stralci della conferenza stampa dell'allenatore del Napoli in occasione dell'inizio del ritiro di Dimaro

Gianni Pampinella

Intervenuto in conferenza stampa in occasione dell'inizio del ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti è tornato sulla scelta di allenare il Napoli e sul primo impatto avuto con i giocatori. "Sensazioni in generale sono quelle per cui ho accettato, questa panchina è motivo d'orgoglio e responsabilità e bisogna andare a fare delle scelte, ma è ancora presto per tirare le somme, mancano molti campioni e quelli che ci sono hanno confermato le qualità che conosciamo tutti".

Io aziendalista? "E' corretto. Io non vado a creare problemi dove lavoro, mi confronto sui temi da portare avanti insieme, e trovare insieme le soluzioni. Non devo creare debiti assurdi per rovinare la situazione, si prova ad ottimizzare il massimo senza a buttar via niente di quello che è possibile utilizzare. Non mi crea alcun fastidio, bisogna far così, ottimizzare e non disperdere o sperperare. Le mie origini dicono questo, vengo dalla campagna, dal lavoro, non solo per uno schiaffo alla povertà ma anche per la situazione che si vive".

"Poi è chiaro che bisognerà fare una squadra forte, il presidente lo sa che c'è concorrenza con quelle 7 squadre fortissime, bisogna creare un gruppo di 23 giocatori forti con tutte le gare che ci sono in settimana perché alcune andranno per forza a chi gioca di meno e le competizioni si vincono e perdono per un gol, io uscii dalla champions con l'Inter 3 anni fa per un gol e poi entrai in champions all'ultima partita, anche quel punto fa la differenza".

(tuttonapoli.net)