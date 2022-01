Napoli, Spalletti: “Possiamo arrivare nelle prime posizioni di classifica. Nell’ultimo mese…”

Ecco le parole rilasciate da Spalletti nella conferenza alla vigilia di Bologna-Napoli, dagli indisponibili alle ambizioni di classifica

"Per conquistare punti e vincere partite c'è bisogno anche di avere calciatori disponibili e in condizione. Noi nell'ultimo mese non li abbiamo avuti, per questo prevedo che il nostro cammino e il nostro rendimento sono destinati a crescere. Abbiamo le potenzialità per ambire alle prime posizioni in classifica. Vogliamo arrivare tra i primi quattro posti e siamo in grado di raggiungere l'obiettivo senza alibi. L'ambizione e la qualità di cui disponiamo ci daranno la spinta per poter migliorare in tutti i sensi. Abbiamo un gruppo che per qualità può far felice i tifosi e la città".