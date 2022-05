Spalletti, costruttore di registi: dopo Brozovic tocca a Lobotka e Fabian Ruiz

Il tecnico del Napoli sta rivalutando i suoi centrocampisti, proprio come fatto con il croato ai tempi dell'Inter

Da sempre apprezzato per la sua capacità di far rendere al meglio il materiale umano a sua disposizione, Luciano Spalletti sembra essersi specializzato in particolare nella costruzione di registi: dopo aver reso Brozovic uno dei migliori d'Europa in questo ruolo ai tempi dell'Inter, a Napoli sta ripetendo l'esperimento con Lobotka e Fabian Ruiz, e i risultati sembra gli stiano dando ragione. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"Brozovic, Fabian Ruiz, Lobotka e quel vizietto di Luciano Spalletti di plasmare registi. Sarà per questo che è entrato subito in sintonia con Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico. Nella partita di andata a San Siro il cordiale saluto fra Marcelo Brozovic e il tecnico del Napoli ha dimostrato stima e riconoscenza del croato per il maestro che gli ha cambiato ruolo e forse anche allungato la carriera. Luciano non rivendica nulla ma stasera sarà come guardarsi allo specchio. Con Epic Brozo da un lato e Fabian Ruiz e Lobokta dall’altro".