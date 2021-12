Spalletti: “Deluso per conferma squalifica. Non dobbiamo sottovalutare l’Empoli”

Luciano Spalletti parla della squalifica per due giornate che gli impedirà anche domani di essere in panchina nella partita contro l'Empoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - ''Sono un po' deluso perché si fanno riunioni in cui si invoca collaborazione tra gli uomini di campo e le istituzioni - e quindi anche con la classe arbitrale - ma poi è difficile avere un confronto semplice e collaborativo''. Luciano Spalletti parla della squalifica per due giornate che gli impedirà anche domani di essere in panchina nella partita contro l'Empoli, dopo aver scontato già un turno di stop nella nella gara con l'Atalanta. ''E' difficile - spiega il tecnico ai microfoni di Radio Kiss Kiss - avere un confronto semplice e collaborativo". (ANSA).