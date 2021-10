Spalletti: “Oggi abbiamo fatto il Napoli. Fondamentale anche chi ha giocato meno”

Dopo la vittoria nel derby con la Salernitana, il tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn

"Insigne ha un affaticamento muscolare, si gestisce dentro nel senso che si vede come va la partita. 15-20' si rischia meno e può dare un contributo. Osihmen lo abbiamo tenuto nascosto perché veniva da un affaticamento, Insigne stamattina coi massaggiatori ha detto che non era a posto e avrebbe preferito entrare a gara in corso. Abbiamo provato a tenere palla a terra, poi è entrato Petagna, serviva qualcuno di fisico per provare a sbloccarla anche di testa. Dovevamo gestire meglio la palla, la Salernitana ha fatto una grandissima partita. Sono orgoglioso di essere stato accettato in un gruppo fantastico, ieri ad aspettarci c'erano migliaia di persone ad aspettarci davanti all'albergo. Ho esultato con mio figlio che era partita da Milano. Espulsione di Koulibaly? Giusto che decida l'arbitro. La squadra oggi ha fatto il Napoli, quando abbiamo addosso quella maglia la dobbiamo riempire bene e i ragazzi sono stati perfetti. Oggi anche chi ha giocato meno è stato fondamentale per una vittoria importante".