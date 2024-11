Torna in campo la Nazionale: l'Italia affronta Francia e Belgio negli ultimi due appuntamenti con la Nations League, partendo dalla consapevolezza che basta un punto per qualificarsi per la fase successiva della manifestazione. Rispetto alle ultime gare ci sarà Barella, assento l'ultima volta per un infortunio: il centrocampista dell'Inter ritroverà regolarmente una maglia da titolare, ma il ct Spalletti non intende per questo motivo rinunciare a Frattesi, decisivo nelle recenti uscite degli Azzurri.

Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, l'ex Sassuolo potrebbe giocare in una posizione differente rispetto al solito: "Spalletti continuerà a giocare con una sola punta di ruolo. Kean deve gestire ancora qualche fastidio alla caviglia, verrà portato in panchina e preservato per la Francia. Retegui guiderà l'attacco a Bruxelles. Non è stato convocato Lorenzo Pellegrini. Nel ruolo di seconda punta o trequartista del 3-5-1-1, Lucio sceglierà tra Raspadori e Frattesi. È possibile che l'interista sia in vantaggio. Ci pensava già per favorire il rientro di Barella.