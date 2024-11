"Liedholm e i suoi colleghi erano in un calcio in cui c'era considerazione per i valori umani, ma non la pressione di oggi. Ciò che ha contraddistinto Liedholm è stata la pacatezza, tranquillità e le battute ironiche per sdrammatizzare. Oggi il calcio ci mette di fronte a una pressione continua, dove davanti a un rigore dato o non dato si generano polemiche infinite. Consiglio a Inzaghi, che è giovane e in crescita, di acquisire la tranquillità e la pacatezza che erano proprie di Liedholm".