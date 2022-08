Spalletti: “Ecco perché non faccio cambi. Futuro Osimhen? Lui vuole…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, torna a parlare del futuro di Victor Osimhen e non solo. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN: "Nessun cambio perché chi ha giocato ha fatto bene in queste due partite. Se non si riscontrano difficoltà, affaticamenti o altro, nei calciatori, va bene non cambiare, avendo la settimana-tipo. Il discorso va fatto poi da qui in avanti, che si comincia a giocare ogni tre giorni".