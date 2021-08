Spalletti: “Scudetto? Sette squadre su stesso livello. Il Genoa con l’Inter…”

Nella conferenza stampa che precede la gara contro i rossoblù, l'allenatore del Napoli ha parlato della lotta scudetto

Anche a Luciano Spalletti , come è successo a Mourinho , hanno chiesto cosa cambia nella lotta scudetto con l'addio di Ronaldo alla Juventus. Questa la risposta dell'ex tecnico dell'Inter: «Credo che ci siano 7 squadre che hanno un livello qualitativo superiore alle altre. Poi sarà il tempo a dire quale sarà lo svolgimento del campionato. Ci sono tanti fattori, sia tecnici che imprevedibili, come gli infortuni. Sarà difficile rivedere una Juventus che orbita al quarto posto, ma sono 7 le squadre che hanno ambizioni e forza per lottare al vertice».

«Mercato? Non è partito quasi nessuno e sono contento così anche se alcune altre si sono organizzate e rinforzate. Certo, sarà difficile trovare la Juve che lotta per il quarto posto quest'anno», ha aggiunto. La prossima rivale, il Genoa, ha giocato con l'Inter nella prima giornata di campionato. E l'allenatore della squadra partenopea ha commentato così la sfida con i rossoblù: «Sarà differente rispetto alla prima gara, dobbiamo essere pronti a qualcosa di diverso e per certi versi hanno trovato una squadra fortissima perché poi tutto male non hanno fatto», ha concluso.