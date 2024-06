A Sky Sport, il ct Luciano Spalletti ha parlato così alla vigilia della sfida degli Europei contro la Croazia. “Sono quelle partite dove c’è quella giusta pressione per l’importanza che ha, coinvolgono molte partite e i sentimenti della gente, vanno sapute gestire. Bisogna fare il massimo momento dopo momento per essere a posto con la coscienza. Dico le stesse cose io ai ragazzi, si passa sempre da lì, quando la palla l’abbiamo noi, quando l’hanno gli altri io sono più in tensione. A volte siamo costretti a subire il gioco degli avversari, ma vogliamo fare la partita. Sarebbe un gravissimo errore entrare in campo pensando che ci basti il pari, questo ci metterebbe in difficoltà.