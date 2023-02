Spalletti: “Mancano 13 vittorie allo Scudetto ma nessuno ce le regala”

"Non pensiamo alla Champions League, pensiamo al match con la Cremonese. Sappiamo che domani è una partita fondamentale, perché se sei il Napoli hai scontri diretti o partite assolutamente da vincere. Domani non è uno scontro diretto, scrivete che dobbiamo vincere 13 partite per il titolo ma nessuno ce le regala". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla viglia della gara contro la Cremonese.

Spalletti pensa al ko ai rigori in Coppa Italia contro la Cremonese: "Ci siamo rimasti male - ha detto - perché ci serviva per far vedere quanto siano forti Gaetano, Zerbin, Zedadka, Berenzynski; sarebbe stata una competizione da attribuire totalmente a chi non gioca sempre dall'inizio, facendo esperienza, perché abbiamo una rosa che, completa come oggi, può giocarsi tante partite. Domani pensiamo all'atteggiamento giusto come con Salernitana e Spezia, ma prima dai una direzione alla gara e meno ansia ti subentra. Quando diminuiscono i minuti aumenta la determinazione e la voglia di vincere ma subentra anche tensione e nervosismo. Mi aspetto quindi gioco nello stretto e verticalizzazione in più, questo serve".