Lega Serie A, Spalletti è coach of the month di ottobre

L'ex tecnico nerazzurro è in vetta alla classifica con il suo Napoli ed è stato premiato per questo mese da una giuria composta da giornalisti

Per la Lega Serie A è Luciano Spalletti l'allenatore del mese di ottobre. Il premio viene assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e per la qualità del gioco espresso. Per il calcolo finale hanno preso in considerazione le giornate dall'ottava alla dodicesima del campionato italiano.