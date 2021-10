Mourinho: “Grande Spallettone ma le vinci tutte? Perdi la prossima fuori”. E Luciano tira fuori gli amuleti

I due ex tecnici dell'Inter, oggi alla Roma e al Napoli, si sono scambiati due battute in collegamento con DAZN

Momento d'oro per il Napoli in campionato: la squadra di Luciano Spalletti ha infatti vinto le prime sette gare di Serie A e si trova sola al comando della classifica. L'ex tecnico dell'Inter, in collegamento con DAZN, è stato protagonista con un altro ex nerazzurro, Jose Mourinho, di un simpatico siparietto. Lo Special One ha infatti voluto salutarlo così: "Grande Spallettone... Vuoi vincerle tutte?". Luciano ha risposto: "Stai bono te, che sei pericoloso". "Secondo me te devi perdere la prossima partita fuori casa", ha replicato Jose (gara che sarà appunto contro la sua Roma, ndr). E Spalletti ha chiuso con una battuta il botta e risposta: "Qui abbiamo tutti gli amuleti, questo ti si girerà contro".