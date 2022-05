Spalletti: “Scudetto? Napoli ha fatto quello che doveva. Prossimo anno difficile”

Il tecnico era in conferenza stampa con il presidente De Laurentiis per presentare il prossimo ritiro e ha parlato della stagione appena finita

Luciano Spalletti , in conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis , per la presentazione del prossimo ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, ha parlato del campionato appena terminato. Per lungo tempo il suo Napoli ha conteso il titolo a Milan e Inter.

«Occasione scudetto perduta? Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e lo devo ai miei calciatori. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare anche in questa delusione, facendo sparire anche il rischio di non poter entrare in Champions. Dare 15-16 punti a Lazio e Roma non è da nulla. Il prossimo sarà un campionato difficile, rimettere dietro squadre che abbiamo messo dietro quest'anno non è facile anche perché nel condominio top ci sono otto squadre, perché ci metto anche la Fiorentina, che farà un mercato importante e ha una squadra di livello», ha detto il mister.