Spalletti: “Il mio Napoli vuole somigliare a Maradona. Kvara? Somiglia a Salah”

Le parole del tecnico toscano ex Inter che all'ombra del Vesuvio cerca il primo scudetto della sua carriera

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato del momento straordinario della sua squadra a margine del premio dedicato ad Andrea Fortunato al CONI. Queste le sue parole riportate da TMW: "Pressione emotiva? Non so se so effettivamente gestirla, è un amore importante quello che si riceve, un abbraccio importante. Noi abbiamo l'imposizione di restituire tutto l'amore per questo sport che riceviamo. Ci vuole calma, molta calma, perché ancora abbiamo del lavoro da fare e un numero di partite che non ci consentono di avere distrazioni. Mi fa piacere che la squadra sia così attenta e vogliosa di giocare le partite una per volta, come sta facendo".

Lei alza sempre l'asticella. Lo fa anche in chiave europea?

"La questione è che se non diamo il massimo non riusciamo ad essere squadra forte, non andiamo a riconoscere la totale qualità che ha la nostra squadra. Se noi entriamo dentro un po' presuntuosi e convinti che qualcosa ci verrà dato d'ufficio, quell'errore verrà pagato caro. Abbiamo bisogno di essere immersi nella sfida, di riconoscerla in maniera vera e netta attraverso le sue difficoltà. Si va in campo disposti a distruggerci per un risultato. L'emblema è un po' il secondo gol, dove ha messo la testa Kim su una palla che stava uscendo e con un giocatore della Cremonese che stava calciando: lui è andato lì a metterci la faccia, la testa".

Ora ci sarà anche la Champions

"L'Eintracht è forte quanto noi, l'abbiamo già guardato e studiato, sarà una sfida difficilissima. Perché poi, come si diceva prima, da qui in avanti proprio perché si vanno ad accumulare situazioni che non ti fanno stare tranquilli sarà più difficile essere così leggeri e creativi, così bravi a creare uno spettacolo che possa essere condiviso da tutti, proprio per la pressione che aumenta in base alle partite giocate".

E' la squadra più forte che lei abbia mai allenato e il periodo più esaltante per la sua carriera da allenatore?

"Io ho avuto una carriera esaltantissima fin da quando sono partito con i ragazzi, per me è sempre un'emozione fare l'allenatore e andare nello spogliatoio, sentire l'odore dell'erba e far parte di quei momenti lì... Io sono uno fortunatissimo, ho allenato grandissimi calciatori e grandissime squadre e ho sempre dato tutto me stesso. Non ho rimorsi: può succedere tutto, ma vivrò bene perché ho dedicato una vita a questo sport e continuerò a farlo. Quando si fa così diventa più facile accettare gli eventi futuri".

Col Maradona che esalta le vostre gesta, quanta emozione c'è in voi?

"Noi ce l'abbiamo lì, nello spogliatoio c'è quella statua di Maradona che in molti vanno a toccare. Io pure quando si esce in campo perché lo vogliamo portare nella qualità della nostra squadra: lui è stato uno che ha vinto attraverso il gioco, la qualità, attraverso tutte quelle cose che piacciono ai tifosi. Vogliamo cercare di assomigliargli il più possibile e lo porteremo sempre dietro per gli insegnamenti che ci ha dato".

Chi le ricorda Kvara?

"Lui è veramente uno che ha sensibilità nel dribbling, nell'accarezzare la palla, nel portare quelle finte così difficili da cui difendersi. Momo Salah è uno di quelli che ha questa qualità nello stretto e nella finalizzazione così precisa, che non sentiva le pressioni. Lui si vede che è un ragazzo tranquillo: avrà un grandissimo futuro".