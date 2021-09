Spalletti: “Fatta un po’ di confusione, non disastri. Quando ti abitui a vincere…”

Tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli dopo il ko per 3-2 in Europa League contro lo Spartak Mosca

Dopo il ko contro lo Spartak Mosca in Europa League, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato così a Sky Sport: "Il finale di partita? Sono andato soltanto a salutare un collaboratore dell’allenatore dello Spartak, ci ha preso in giro tutto il secondo tempo. L’ho salutato e basta. Nel secondo tempo quando ti abbassi in inferiorità numerica e loro si alzano, diventa una scalata lunga per arrivarci ed abbiamo sofferto un po’. Ci siamo messi 5-3-1 e tatticamente eravamo in controllo, in una situazione li abbiamo lasciati partire e hanno fatto l’1-2 in superiorità numerica. Quando siamo tornati dieci contro dieci pensavo di riprendere la partita, invece abbiamo continuato a giocare in maniera un po’ confusionaria, senza andare a scegliere e a cercare di riagguantare il risultato. Abbiamo fatto un po’ di confusione, se avessimo fatto girare la palla come da squadra in parità numerica avremmo fatto diversamente. Sull’1-3 è diventato tutto più difficile".