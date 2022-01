Spalletti: “Juve-Napoli gara di grande personalità. La squadra ha mostrato…”

Luciano Spalletti commenta così il match pareggiato 1-1 dal Napoli contro la Juventus al sito ufficiale del club

Luciano Spalletti commenta il match pareggiato 1-1 dal Napoli contro la Juventus al sito ufficiale del club: "Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare la partita per i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa gara. Dispiace non esserci riusciti ma c’è molta soddisfazione per la prestazione offerta da tutta la squadra.