Spalletti: “Espulsione? Lamentarsi da sfigati. Insigne sta bene, arbitri e Var…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli Spalletti alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna

Alla vigilia del posticipo di campionato contro il Bologna, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa: “Insigne sta bene, non ha dato sintomi. Ha già fatto vedere le sue giocate in questi giorni d'allenamento. Bisogna vincere la partita per dare continuità e un senso al nostro campionato. Giochiamo contro una squadra che ha grande carattere come il proprio allenatore. In inferiorità numerica contro il Milan hanno rischiato anche di vincerla. Non hanno mai smesso di lottare anche quando erano sotto. Partita persa per un eurogol dell'avversario. Dobbiamo mettere dentro tutte le nostre qualità”.