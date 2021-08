Spalletti: “Il Napoli c’è tra quelle 7. Petagna? Deve essere padrone delle sue volontà”

Il tecnico del Napoli Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn della partita disputata dagli azzurri

"Giusto fallo, va a calciare il contatto col portiere e non con il pallone. È fallo. Lui la palla non la prende più, va al contatto con il portiere. Mertens ha queste qualità di andare nello spazio, Insigne è più bravo a prenderla nei piedi. Petagna ha quelle caratteristiche lì, è bello chiaro come professionista. Prima punta bravissima tecnicamente, è uno da palla addosso e da chiusura d'azione nell'area di rigore. Lì davanti ne abbiamo 3, il timore è quello che non usandolo si stufi un po'. È una cosa che va chiarita. Ci sono discorsi che possa anche andare, quando gli ho chiesto se potevo metterlo dentro mi ha detto di stare tranquillo. Ne parleremo insieme, lui deve essere padrone delle sue volontà. Il Napoli c'è? Se a voi fa gioco lo dico, è tra quelle sette lì. Di insidie che vengono dal basso ce ne sono, basta vedere l'intensità dell'Empoli con la Juve".