Napoli, Spalletti: “Ora tutti si aspettano che continuiamo a vincere, stiamo crescendo”

Una gara sofferta, tre punti che pesano come un macigno nella lotta d'alta classifica. Questa l'analisi di Spalletti su Napoli-Torino

"Ho sempre pensato di poterla sbloccare, abbiamo giocatori di qualità. Juric è un allenatore tosto, contro di lui sono sempre battaglie. Bisogna sempre essere bravi nei contrasti, riportare la partita a favore e fare scelte importanti. Ora tutti si aspettano che continuiamo a vincere, dobbiamo sempre imporre questo livello e non sarà facile. Ma ho visto la squadra cresciuta sotto tanti punti di vista. Anche stasera abbiamo giocato a ottimi livelli. Possiamo ancora migliorare, ma abbiamo lottato. Insigne? Vive in base ai sentimenti per la maglia, lui è molto attaccato al Napoli. Era dispiaciuto di non aver contribuito alla vittoria della squadra. Quando ci sarà il prossimo rigore, per me lo batterà Insigne. Da quando sono arrivato, la squadra è cresciuta in mentalità e nel fare rincorse a vuoto per ricoprire le posizioni. Secondo me questa non è una vittoria sporca, il Toro ha ottimi giocatori. Bel successo per il nostro pubblico, sentiamo la passione per questi colori. Riavere i nostri tifosi è stato importante".