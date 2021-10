Napoli, Spalletti: “Conosciamo il nostro percorso, vogliamo avere degli scopi”

Domani, il Napoli capolista affronta il Torino per mantenere la vetta della classifica di Serie A. Ecco le parole di Spalletti

Domani, il Napoli capolista affronta il Torino per mantenere la vetta della classifica di Serie A. Ecco le parole dell'allenatore azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa:

"Abbiamo tante partite molto ravvicinate che potranno creare qualche difficoltà. Noi abbiamo una rosa che ci permette di andare incontro a periodi difficili. Ho recuperato calciatori molto importanti come Demme e Mertens. Torna pure Lobotka. Demme lo chiamo Diego perché mi garba citare sempre Diego. Ora conosciamo il nostro percorso. Vogliamo avere degli scopi e degli obiettivi per andarci a giocare le partite e andare ad allenarci in maniera corretta".