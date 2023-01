Spalletti: “Oggi il Napoli metterà in campo più cose rispetto alla gara con l’Inter”

Le parole del tecnico: "La grande squadra è quella che riesce sempre a dare quasi se stessa in tutte le partite che gioca"

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara con la Sampdoria, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato così del momento dei suoi dopo il KO con l'Inter: "Napoli arrabbiato? Sicuramente sì, oggi metteremo tante cose in più rispetto a quelle che ha messo nella partita con l'Inter: la grande squadra è quella che riesce sempre a dare quasi se stessa in tutte le partite che gioca, il grande giocatore è colui che la partita non la perde prima di giocarla e mette tutto quello che ha. Se uno sta al di sotto delle sue qualità, gli altri possono inserirsi".