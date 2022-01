Spalletti: “Ecco perché Osimhen in panchina. Sabatini? Direttore più forte mai avuto”

Il bel messaggio rivolto dal tecnico toscano al nuovo dirigente della Salernitana con il quale ha lavorato alla Roma e all'Inter

Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Salernitana, ha spiegato le sue scelte di formazione e non solo. Queste le sue parole: "Osimhen in panchina? Io ho grandissimo rispetto per questi calciatori, ma devo averne anche per gli altri. Visto che lui e Insigne vengono da stop abbastanza lunghi, preferisco averli a disposizione a gara in corso perché hanno un minutaggio ridotto. Oggi ho recuperato qualche calciatore, ma bisogna averli in condizione e mi piacerebbe averli tutti a disposizione. Sabatini? E' il più forte direttore che ho avuto, il guru dei direttori. Ti perfora con lo sguardo quando vuole mandare dei segnali".