Spalletti: “Offese dall’inizio dalla fine, qui sempre così. Su Ronaldo…”

A DAZN, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato così dopo il pareggio per 0-0 del club contro la Fiorentina: "La tribuna alle spalle della panchina qui è incredibile. Offendono dall'inizio alla fine, con dei bambini vicini, una maleducazione che è una roba incredibile. Hanno dei bambini a due metri che li guardano e continuano a dire 'Tua mamma, tua mamma, tua mamma'. Mia mamma ha novant'anni, poverina (ride, ndr). Dietro la panchina qui funziona sempre così. Ci sono sempre i maleducati professionisti che lo fanno per tutta la partita".

NUOVI - “Raspadori oggi è entrato bene, ha creato questo movimento che ci permettesse di trovarlo sulla trequarti libero. È stato sfortunato in un paio di conclusioni, la palla di Politano è molto interessante. È bravo Raspa tra le linee, lui non soffre la palla addosso, ha il baricentro basso, ha questa forza nel girarsi su se stesso e gestire la palla. Petagna vía, dentro Cholito, via Mertens e dentro Raspadori, via Fabian e preso Ndombele, via Insigne e dentro Kvara, i nuovi son tutti gli stessi ecco”.