Napoli, Spalletti: “Scudetto? Non ci possiamo più tirare indietro, siamo cresciuti tanto”

Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato così la vittoria dal sapore di scudetto della sua squadra per 3-1 sul campo dell'Atalanta

"Non si può più sbagliare atteggiamento all'interno della partita. Per arrivare a lottare a questo livello di classifica siamo usciti da momenti difficili, ora non ci possiamo più tirare indietro. Dobbiamo sempre giocare per vincere la partita. Nel primo quarto d'ora abbiamo sbagliato troppe palle. Dopo il gol preso è venuto fuori il carattere della squadra, è lì che siamo cresciuti. Abbiamo ricominciato a giocare e siamo stati premiati. C'è ancora strada da fare, non dobbiamo mai abbassare la guardia, anche perché bruciano ancora alcune sconfitte in casa. La squadra è molto presente, compatta, si vuole aiutare. Tutti hanno capito che si giocano la felicità di un popolo intero".