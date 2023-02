Spalletti ribadisce: “All’Inter provammo a prendere Lobotka, ma c’era il FPF”

Le parole del tecnico del Napoli: "Noi provammo a prenderlo, poi non ce la facemmo a causa del suo costo: in quel periodo lì c'era il FFP"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Empoli, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha ribadito l'interesse nei confronti di Stanislav Lobotka nel suo periodo sulla panchina dell'Inter: "Noi provammo a prenderlo, poi non ce la facemmo a causa del suo costo: in quel periodo lì l'Inter aveva il Fair Play Finanziario, non poteva fare acquisti. Poi il fatto che l'abbia visto uno sveglio come Giuntoli, significa che il ragazzo non fosse solo un'intuizione di una persona ma che fosse sulla bocca di tutti".