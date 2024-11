Il giorno dopo la gara, Luciano Spalletti ha commentato così l'episodio: "Rigore in Inter-Napoli? Occorre prestare attenzione ai messaggi che si mandano, perché quando si assottiglia così il livello del contatto per fare fallo, poi per i calciatori fa giurisprudenza, si nutrono di questo e diventa facile far credere che siano accaduti episodi clamorosi anche quando non è così. Occorre parlare con i calciatori per non fare gridare allo scandalo, altrimenti queste cose poi riducono i direttori di gara in una prigione se non stanno attenti", sono state le parole del c.t. azzurro dalla Hall of Fame a Coverciano.