Inter-Napoli, si va verso il sold out. In tribuna anche Luciano Spalletti

Pubblico delle grandi occasioni questa sera al Meazza per la gara che mette in palio il primo posto in Serie A

Superata quota 73 mila, si va verso il sold out per il grande match tra Inter e Napoli. La sfida promette spettacolo e passione, con due delle squadre più forti della Serie A che si affrontano a San Siro. L'atmosfera è già elettrica, con i tifosi nerazzurri e partenopei pronti a riempire lo stadio.

In tribuna, come riporta il Corriere dello Sport stamattina, potrebbe esserci anche Luciano Spalletti, nei panni ovviamente di commissario tecnico, ma anche di doppio ex della sfida. La partita non è solo un incontro di campionato, ma un appuntamento che accende le emozioni di chi ama il calcio e la rivalità tra le due squadre. In palio c'è la vetta del campionato, appena prima della sosta. Mica poco.