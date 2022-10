Spalletti: “Era una gara piena di trappole. Rosa più completa? Milan, Inter…”

"Il fatto che si sia stati bravi a vincerla in maniera differente rispetto a quello che siamo abituati a fare, è un plauso maggiore per i miei. Osimhen? Quando avrà messo a posto le emozioni diventerà fortissimo. A volte va da solo, fa questi strappi, voler attaccare la palla e la porta senza tenere conto dei compagni, di voler risolvere le gare da solo. DI testa è uno dei calciatori più forti che ho visto. Kim? È una roba micidiale, ha questa attenzione, tiene d'occhio la situazione del compagno. Rosa più completa? Abbiamo ancora dei ruoli dove non abbiamo il doppio. Numericamente è come l'anno scorso. Tutte le rose sono così quest'anno, quando fate queste differenze, prendete in mano la rosa del Milan, dell'Inter, della Roma, tutti hanno una rosa di 23-24 giocatore da cui attingere. In mezzo al campo stasera avevamo bisogno di un po' di fisico. Ho una squadra forte, forse stasera abbiamo perso delle palle che di solito non perdiamo".