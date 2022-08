Spalletti: “Ronaldo? Nulla di vero, mancano pochi giorni alla fine del mercato”

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, ha commentato le voci di mercato riguardanti Cristiano Ronaldo, accostato negli ultimi giorni proprio ai partenopei: "Cristiano Ronaldo? La vedrei bene una maglia del Napoli di Cristiano Ronaldo: se mi state chiedendo se lo allenerei volentieri, direi quale allenatore rinuncerebbe a questa opportunità da portarsi dietro per tutta la vita? Però poi parlando con De Laurentiis mi ha detto che non ha ricevuto niente di vero, per cui si rimane il più realisti possibili. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, quindi la vedo dura che si possa fare una trattativa del genere. Questo è il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli e i procuratori. Ma al momento non c'è nulla di vero".