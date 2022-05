Spalletti: “Scudetto il prossimo anno? Prima finiamo questa stagione”

Al termine della gara vinta contro il Torino, il tecnico ha parlato ai microfoni di Dazn

Al termine della vittoria esterna contro il Torino, Luciano Spalletti ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli: "Fabian Ruiz? Ha la mazza da golf quando calcia in porta, riesce a piazzarla. A volte sembra che le gambe vadano più piano, ma con il piede e il pensiero è tre volte avanti. Scudetto il prossimo anno? Da qui al prossimo c'è da finire questo qui. Il futuro per noi è il prossimo allenamento, quello che è importante è vedere come abbiamo giocato. La non conferenza stampa della vigilia era un voler dare merito ai miei 7 collaboratori. Amo coinvolgere tutti e farli sentire importanti. Se lo capiscono tutti è più importante".