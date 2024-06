Spalletti: “Spagna-Italia sfida estrema, non c’è un prima o un dopo”

Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro la Spagna: "Per noi sono sempre fondamentali i nostri tifosi, sappiamo che ci sono anche quando non li vediamo ed è un po' per questo che contro l'Italia giocano tutti malvolentieri, sanno che siamo un popolo compatto".