Spalletti: “Scudetto? Il nostro riferimento è la storia del Napoli. Le 7 top…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti ha parlato così dopo la vittoria contro l'Udinese

"Probabilmente in un ambiente come quello di Napoli dove il tifoso è alimentato dall'amore per la squadra, vedere una squadra che gioca bene a calcio ti fa sentire assediato dall'amore. Questo può dare una mano importante, è capitato qualche volta ma quello che conta è darci seguito: non conta se non costruisci il futuro con buoni risultati. Abbiamo fatto una buona partita con l'idea di cosa fare, per me era una partita difficile. L'opportunità era ghiotta per andare in testa ma lo era anche per l'Udinese se avesse vinto. Questo dà il valore alla partita che abbiamo fatto".