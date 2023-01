Napoli, Spalletti: “Siamo in testa, aumenterà la voglia di mantenere la classifica”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è tornato così sull'eliminazione in Coppa Italia: ""Non ci ha fatto piacere, ma non ci sono strascichi di nessun tipo e mi aspetto la reazione corretta che deve esserci per una squadra che va a giocare in un campo difficile, caldo, ci giochiamo qualcosa di importante e non vediamo l'ora di giocare. La partita avrà duemila difficoltà.