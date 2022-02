Inter-Sassuolo, il dato sugli spettatori presenti al Meazza

Lo stadio è stato aperto venerdì a 75% della capienza: ecco quanti tifosi si sono presentati a San Siro

La capienza al 75% è stata ufficializzata venerdì. Mentre si attendono novità sulla riapertura totale degli impianti sportivi al 100%, a San Siro per Inter-Sassuolo sono arrivati circa quattrocento tifosi in più rispetto alla gara con il Liverpool che era aperta al 50% della capienza. Il dato sui tifosi presenti al Meazza per la partita di Serie A contro i neroverdi è di 38.324 spettatori.