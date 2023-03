Spezia, Ampadu: “Battere l’Inter al Picco bellissimo. Molto contento per…”

Ethan Ampadu, calciatore dello Spezia, è tornato sulla vittoria contro l'Inter nell'intervista concessa oggi a La Nazione. Queste le sue parole: "Quando ti trovi di fronte a giocatori del calibro di Lukaku, Martinez e Dzeko sai che in qualsiasi momento potranno fare quella giocata che gli permetterà di segnare, quindi bisogna essere sempre in allerta, aggressivi e non dare nulla per scontato. Dovevamo difenderci bene come un unico corpo e credo che lo abbiamo fatto egregiamente".