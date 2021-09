UFFICIALE – Lo Spezia annuncia Salcedo: “Nuova esperienza nel Golfo dei Poeti”

Il comunicato del club bianconero a proposito dell'arrivo del giovane attaccante di proprietà dell'Inter

Un'operazione imbastita e conclusa nelle ultime ore di mercato. Eddie Salcedo lascia nuovamente l'Inter per trasferirsi in prestito allo Spezia, dove spera di poter giocare con una certa continuità. Il club ligure ha annunciato in questi minuti l'arrivo dell'attaccante. Questo il comunicato: