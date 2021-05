Spezia, Bastoni: “Sapevo che l’Inter avrebbe vinto lo scudetto. Con Hakimi…”

Il difensore spezzino racconta le tappe principali della prima, storica stagione in Serie A del club ligure

Simone Bastoni, terzino sinistro dello Spezia, ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha ripercorso le principali tappe della prima, storica stagione in Serie A del club ligure: "La salvezza? Era il nostro obiettivo, ma, parlandoci seriamente, sapevamo che era molto difficile. Siamo riusciti addirittura a raggiungere la salvezza con un turno di anticipo prima della fine del campionato. Siamo ancora molto contenti. Con il Milan la gara della svolta? Penso di sì, quella simbolica è stata quella con il Milan. Venivamo dalla vittoria con il Sassuolo, ma fermare la capolista di allora penso sia stata la nostra partita migliore, insieme all’ultima che ci ha dato la matematica salvezza. È stata una partita perfetta, non abbiamo concesso un tiro in porta al Milan, penso basti questo per spiegare che partita siamo riusciti a fare. Il giocatore che mi ha messo più in difficoltà? Te ne dovrei dire tanti (ride, ndr). Quello che mi ha messo più in difficoltà di tutti sicuramente è Lazzari, che è davvero molto veloce. Poi ho giocato con Hakimi, Cuadrado, sono giocatori fortissimi, in velocità sono imprendibili e tecnicamente sono molto forti. L'Inter? Sapevo avrebbe vinto. Già ad inizio campionato, con il mercato fatto, aveva messo su una squadra molto competitiva, che avrebbe potuto dare fastidio all’egemonia della Juventus. Poi soprattutto quando l’abbiamo affrontata abbiamo visto che è una squadra compatta, forte e che gioca a calcio. E da lì ho capito che avrebbe vinto il campionato".