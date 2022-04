Spezia-Inter, i tifosi non hanno dubbi: è Brozovic il migliore in campo

Il centrocampista croato, autore del gol che ha sbloccato il punteggio, si aggiudica il titolo di MVP del match di sabato

Convincente vittoria per l'Inter, la terza consecutiva in campionato. 3-1 sul campo dello Spezia con le reti di Brozovic, Lautaro e Sanchez. I tifosi nerazzurri hanno scelto il migliore in campo del match, attraverso il sondaggio sul profilo Twitter del Club: il nerazzurro più votato è...Marcelo Brozovic!