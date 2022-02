SERIE A – Spezia-Roma 0-1: la decide Abraham dal dischetto nel recupero

Nonostante un tempo in superiorità numerica, la squadra di Mourinho ha la meglio sullo Spezia solo nel finale con il rigore trasformato dall'inglese

Nonostante un tempo in superiorità numerica, la Roma ha la meglio sullo Spezia solo nell'ultimo secondo del recupero grazie al gol dal dischetto di Abraham. Al 'Picco' non sono mancate le occasioni: palo di Pellegrini, espulsione di Amian per somma di ammonizioni al minuto 45 del primo tempo e doppia traversa di Zaniolo nel finale. Tre punti importanti per i giallorossi che agganciano l'Atalanta al quinti posto.