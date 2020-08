Spezia, un ex Inter per il ruolo di team manager: ha lavorato con Spalletti e Pioli

Lavori in corso in casa Spezia: il club ligure, neo promosso in Serie A, si appresta a vivere la sua prima stagione nella massime serie. Secondo Tuttosport, il club del presidente Volpi potrebbe presto accogliere un ex membro dell’Inter:

“Per il ruolo di team manager, con il contratto scaduto non rinnovato a Nzario Pignotti, contatti importanti con Fabio Pinna, team manager dell’Inter di Luciano Spalletti e Stefano Pioli, anche se Italiano preme per ricreare un rapporto con Giovanni Panetta, oggi al lavoro per il Trapani, anche lui un giovane che sarebbe alla prima di massima serie. Pinna potrebbe arrivare già oggi a La Spezia“.