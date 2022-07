UFFICIALE – Spezia, il nuovo allenatore è Gotti: il comunicato

Tutte le panchine di Serie A ora hanno un allenatore per la nuova stagione. L'ultima è quella dello Spezia: ecco l'annuncio

Tutte le panchine di Serie A ora hanno un allenatore per la nuova stagione. L'ultima è quella dello Spezia , che ha annunciato così il sostituto di Thiago Motta: "Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore delle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni.

Mister Gotti per tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia, che gli sono valse anche una cattedra presso l’Università degli Studi di Milano.

Una carriera da stopper vissuta tra Serie D e C2, prima di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi alla vita da allenatore. Prima i Giovanissimi Nazionali del Milan, poi le esperienze in D con Montebelluna, Pievigina e Bassano Virtus. Tra il 2004 ed il 2006 Gotti torna ad assaporare il calcio giovanile con due esperienze tra la Primavera della Reggina e soprattutto la Nazionale Under 17, in quest’ultima avventura fortemente voluto dall’allora vicecommissario della Figc Demetrio Albertini, che proprio nel Milan aveva apprezzato il gran lavoro di Gotti.