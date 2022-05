Spezia, Gyasi: “Thiago Motta importantissimo, fondamentale per la salvezza”

Le parole del centravanti: "Il mister è stato importantissimo per noi, nei momenti di difficoltà ci ha dato serenità"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha parlato così di Thiago Motta, tecnico della squadra ligure: "Il mister è stato importantissimo per noi, nei momenti di difficoltà ci ha dato serenità e ci ha fatto tirare fuori qualcosa in più, da ognuno di noi. Lui è stato veramente importante per questa salvezza, è stato fondamentale”.