Spezia-Inter, Chisoli: “Servirà un’impresa come col Milan. Superlega? Cercheremo…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Spezia-Inter, il presidente Stefano Chisoli ha parlato della gara e della Superlega: "È una partita difficile e da parte nostra servirà un'impresa come fatto contro il Milan. La Superlega? La cosa mi sembra ormai rientrata, cercheremo di trovare unità ma non possiamo far finta di niente".