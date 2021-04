Italiano: “Punto meritato. L’Inter ha una forza devastante. Lukaku? Quando l’ho visto…”

Le dichiarazioni del tecnico rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Spezia-Inter

Al termine di Spezia-Inter , Vincenzo Italiano ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Grande risultato per noi, faccio i complimenti ai ragazzi. Hanno fatto un primo tempo ottimo, pi nel secondo è uscita la grandissima forza dell'Inter. Alla fine penso punto meritatissimo. Questa partita ci deve dare quella convinzione che se entriamo in campo con questo spirito evitiamo le brutte prestazioni come quelle di Bologna e tante altre".

"Questo è lo spirito che deve avere la nostra squadra. Se questo è lo spirito che metteremo da qui alle prossime sei partite, mi auguro che l'obiettivo si possa tagliare, c'è ancora da sudare. L'Inter ha una forza devastante, cerchi di chiudere le due punte e vanno sugli esterni, hanno le soluzioni sulle mezzali, l'unica cosa che ci siamo detti era quello di cercare di evitare il più possibile sul dischetto del rigore. I ragazzi sono stati bravi perché loro sono micidiali in quella zona. Lukaku? Oggi nel riscaldamento l'ho guardato e sono tornato subito dentro per non far vedere la mia faccia ai ragazzi (ride, ndr). Superlega? Ho detto ai ragazzi che se gli altri pensano alle superleghe, noi dobbiamo fare una super salvezza. Quando affronti queste squadre se non fai prestazioni al di sopra di ogni possibilità perdi perché sono forti sotto tutti i punti di vista".