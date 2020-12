RIVALI/ Spezia, l’ex Maltagliati: “Contro l’Inter col pubblico sarebbe stata altra partita”

Roberto Maltagliati, ex calciatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di TMW. Queste le sue considerazioni sul match perso dai bianconeri contro l’Inter al Meazza: “Il pubblico è una marcia in più. Allo stesso tempo, provo a girare la medaglia, quando si gioca contro le big fuori casa forse è meglio senza i tifosi perché magari lasciano qualcosina sul piano della concentrazione. Per esempio penso che anche a San Siro, nel caso di Inter-Spezia, è stata una gran partita e giocata benissimo dagli Aquilotti ma magari col pubblico che spingeva i nerazzurri sarebbe potuto essere un altro match. Se invece parliamo di Spezia-Genoa, il pubblico avrebbe potuto fare la differenza. Questo è poco ma sicuro”.