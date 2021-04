PODCAST – “The Day After”: Mari e Montopoli su Spezia-Inter e i novelli Robin Hood del calcio

Nuovo appuntamento con il podcast di FcInter1908 "The Day After". Tra i temi caldi, inevitabilmente, la possibile archiviazione della Superlega e il secondo pareggio consecutivo ottenuto dai nerazzurri al Picco nella gara di ieri sera

Consueto appuntamento con "The Day After" il podcast di FcInter1908 a cura di Giovanni Montopoli e Daniele Mari. L'Inter trova il secondo pareggio consecutivo in campionato, dopo l'1 a 1 di Napoli è arrivato quello rimediato ieri sera contro lo Spezia. Perde il Milan che questa sera potrebbe esser scavalcato dall'Atalanta, impegnata contro la Roma, mentre Napoli e Lazio dovranno far valere le proprie motivazioni per la rincorsa ad un piazzamento in Champions. Campionato e non solo, la Superlega sembra oramai definitivamente archiviata ma Florentino Perez non sembra essere di questo avviso.