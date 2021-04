Spezia-Inter, le quote: nerazzurri favoriti. E un altro gol di Hakimi…

Le quote dei bookmaker alla vigilia della sfida tra Spezia e Inter: nerazzurri favoriti allo Stadio 'Picco'. E il gol di Hakimi...

L’ Inter , nonostante il pareggio contro il Napoli , continua a guardare tutti dall’alto con un buon margine di vantaggio ma, già dal turno infrasettimanale di domani, vuol riprendere a correre in Serie A . I nerazzurri non dovrebbero incontrare problemi al Picco contro lo Spezia , secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che il successo ospite si gioca a 1,40 rispetto al 7,50 dei liguri mentre per il pareggio si scende a 4,75. L’Inter, tra l’altro, ha vinto tutti i cinque precedenti contro i bianconeri oggi allenati da Italiano .

Lo Spezia è la squadra che, in stagione, ha fatto registrare più Over di tutti, ben 24, mentre i nerazzurri hanno il secondo attacco della Serie A: normale quindi aspettarsi una sfida da tre o più reti, in quota a 1,48, rispetto a una con poche marcature, data a 2,50. A proposito di gol, la difesa spezzina dovrà fare particolare attenzione a Achraf Hakimi. Il numero 2 dell’Inter è uno degli elementi cardine del gioco di Conte come dimostrano i suoi 6 gol e 6 assist in Serie A: un'altra marcatura dell’esterno marocchino, già in gol contro lo Spezia all’andata, è in quota a 4,00.