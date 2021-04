Spezia, Italiano: “Con l’Inter punto meritato. Ci ha lasciato consapevolezza”

Le parole del tecnico dello Spezia: "E' importante perchè bisogna cercare di dare continuità a questa bella prova, a questo risultato che abbiamo ottenuto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, Vincenzo Italiano , tecnico dello Spezia, è tornato così sul pareggio dei suoi contro l'Inter : "Il problema principale per noi era riscattare la prova non positiva di Bologna. Ci tenevamo a farlo immediatamente per il fatto di affrontare l'ultimo mese con un certo tipo di mentalità perchè riprendere a muoversi come abbiamo fatto con l'Inter non era semplice. Anche attraverso una prestazione di sacrificio e dove ci siamo dovuti anche difendere. Dico sempre che quando siamo chiamati in causa sotto questo aspetto dobbiamo esser bravi a farlo e penso che alla fine un punto sia stato meritato e ci ha lasciato grande consapevolezza del fatto che per quest'ultimo mese dobbiamo cercare di essere sempre questi".

"E' importante perchè bisogna cercare di dare continuità a questa bella prova, a questo risultato che abbiamo ottenuto perchè, come è stato in passato, abbiamo coinvolto tanti ragazzi e tutti devono sempre pensare di essere inseriti soprattutto in questo ultimo mese perchè c'è bisogno di tutti. In questo infrasettimanale la dimostrazione è stata che ne abbiamo utilizzati tanti. Domani è la terza partita in una settimana e mi auguro che chiunque andrà in campo cercherà di dare il 100% perchè domani sono convinto che affrontare il Genoa in casa è difficilissimo. E' una squadra che in casa, da quando è arrivato il nuovo allenatore, non ha ancora perso. Sarà una partita difficilissima, temibilissima e dobbiamo dare il massimo per cercare di ottenere punti".