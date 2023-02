Allegri: “Juve ha fatto 47 punti, continuiamo su questa strada, siamo settimi”

Le parole dell'allenatore bianconero dopo la partita contro lo Spezia finita due a zero

«Abbiamo vinto una partita importante, momentaneamente abbiamo fatto 47 punti, bisogna e dobbiamo continuare su questa strada. Siamo saliti a 32 nella classifica e abbiamo raggiunto il settimo posto». Massimiliano Allegri, alla fine della partita con lo Spezia ha parlato ai microfoni di DAZN e ha sottolineato anche: «Difficoltà nella gestione del pallone? Quando sbagli tanto tecnicamente, c'era anche un po' di stanchezza forse da giovedì. Poi giocare qui a La Spezia non è semplice, tutte le squadre hanno fatto fatica, hanno avuto occasioni importanti da gol, però soprattutto nel secondo tempo abbiamo rischiato, più che nel primo tempo. Di occasioni vere non ne hanno avute. Noi potevamo sfruttare meglio la gestione della palla, soprattutto come passaggi tecnici».